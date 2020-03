Coronavirus, tutto chiuso? Saranno molte le attività che resteranno aperte. Ecco l’elenco

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conteha annunciato un nuovo Dpcm con il quale si opera una nuova stretta sulle attività consentite fino al 3 aprile sull’intero territorio nazionale. In particolare, il provvedimento si concentra sulle aziende e sulle attività produttive, stabilendo che, a partire da lunedì 23 marzo, potranno proseguire a pieno regime solo quelle considerate “essenziali”.

Nel suo breve messaggio, Conte non ha fornito molti dettagli, rimandando al provvedimento che arriverà in tarda nottata e anticipando solo che saranno autorizzate a proseguire le attività tutte quelle imprese coinvolte nella filiera agroalimentare, medica, dell’informazione e dei servizi essenziali. Una decisione resa necessaria dalla necessità di limitare la presenza delle persone sui luoghi di lavoro e contemporaneamente garantire i servizi ai cittadini, già provati nella lotta al Coronavirus.

Dalle prime anticipazioni uscite sui quotidiani nazionali









