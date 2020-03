CASTELVETRANO – Un medico in organico presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è risultato positivo al tampone Covid 19. Si tratta del primo sanitario del presidio ospedaliero che risulta positivo all’esame specifico. Già il medico si trova ricoverato presso una struttura sanitaria di Palermo. Per tutte le persone che sono venute in contatto col medico si stanno attivando le procedure per fare i tamponi.









Leggi la notizia completa