Ancora un bel gesto di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari che lavorano all’ospedale “Paolo Borsellino di Marsala.

Ieri sera i titolari della pizzeria d’asporto “Number One” hanno preparato e donato le pizze per medici e infermieri impegnati nel turno di notte.

Ancora una volta un esempio di vicinanza e di ringraziamento, come già altri ne abbiamo raccontato su tp24, nei confronti di chi è in prima linea nella lotta al coronavirus.









