Coronavirus, ecco il testo del nuovo decreto con l’elenco dei servizi essenziali garantiti

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con la nuova stretta sulle attività produttive del Paese a partire da domani.

Il decreto verrà pubblicato in un’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale.

Escluse, dunque su tutto il territorio nazionale, una serie di attività contenute in un elenco di 97 voci allegato al provvedimento. Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione, “compresa la spedizione della merce in giacenza”, si legge nel testo.

“Le disposizioni del decreto” che ha determinato la nuova stretta anti-covid19 “producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”. La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene inoltre uniformata al 3 aprile. Le nuove restrizione “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già …









