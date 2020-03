Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l’autocertificazione. Vale solo per la Sicilia

Ecco il modulo aggiornato per l’autocertificazione da compilare e avere dietro, per chi è in giro nonostante i divieti di questi giorni. E’ un modulo che vale solo per la Sicilia, ed è, come vedete, molto preciso. Insomma, un’autocertificazione che ancora di più delle precedenti, rischia di procurare guai seri a chi dice il falso.

Unisce, alle ultime prescrizioni del governo, anche quelle previste nello specifico dal presidente Musumeci per la Sicilia.

Il modello lo potete scaricare cliccando qui.









