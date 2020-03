Coronavirus e raccolta differenziata, ecco le regole dell’Istituto Superiore di Sanità

Cambia la raccolta dei rifiuti per chi è in quarantena obbligatoria per positività al Coronavirus o in attesa di esito tampone ovvero se si trova in stato di isolamento.

L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato le necessarie nuove regole: i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.

Per tutti gli altri cittadini la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

Se si risulta positivi e ci si trova presso la propria abitazione tutti i rifiuti prodotti vanno conferiti in un unico sacchetto, che verrà poi avvolto almeno in altri due sacchetti, senza spingere il rifiuto interno. I sacchetti vanno richiusi con guanti monouso. E’ necessario …









