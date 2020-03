Corona virus. Prima vittima castelvetranese, il medico Enzo Leone che viveva in provincia di Bergamo

Anche Castelvetrano paga il suo tributo al maledetto Corona Virus con la sua prima vittima. A perdere la vita oggi è stato Vincenzo Leone aveva 65 anni era originario di Castelvetrano ma da circa trenta anni era residente a Zanica in provincia di Bergamo, dove svolgeva la professione di medico di famiglia. Qualche giorno fa i primi sintomi, il tampone risultato positivo , il ricovero in ospedale, il peggioramento e la terribile notizia odierna. L’uomo, che era anche assessore nel suo comune, era molto apprezzato per le sue doti umane e professionali. Anche a Castelvetrano aveva lasciato bei ricordi e spesso vi tornava per le vacanze estive, negli anni 70 e 80 era stato un valente fonico e conduttore radiofonico per l’allora neonata Radio Castelvetrano, ed aveva fatto il batterista in diverse band nella sua giovinezza









