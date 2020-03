Corona Virus, E’un medico in servizio all’ospedale di Castelvetrano il primo positivo

E’ un medico, in servizio presso uno dei reparti nevralgici dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, il primo positivo al tampone Covid 19. L’uomo era arrivato ieri sera in preda ad uno stato febbrile ed in condizioni di salute che lasciavano presagire tutti i sintomi propri del corona virus. Il tampone che era stato effettuato ieri sera è risultato essere positivo ed il dirigente medico è già stato trasferito presso una struttura palermitana. Mentre è risultato negativo al tampone un altro medico che era stato sottoposto al controllo nella giornata precedente



Come da protocollo l’Asp sta attivando tutte le procedure per sottoporre a tampone tutti coloro che sono stati a contato col medico.









