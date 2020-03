Controlli anti contagio, giovane fermato: “Ero a cena a casa di amici”

Ha detto di essere stato a cena da amici un giovane siciliano di 25 anni di Rosolini fermato in un controllo dai carabinieri. Era a bordo della sua auto e stava per fare rientro a casa dopo una serata in compagnia di altre persone, incuranti dei pericoli di contagio da coronavirus.

Ha provato a giustificarsi ma non è scampato alla denuncia per violazione del decreto “io resto a casa” emanato dalla Presidenza del Consiglio. I carabinieri hanno deferito altre persone, al termine di una vasta operazione di controllo nel Siracusano: nel capoluogo è stato deferito un artigiano che, nonostante i provvedimenti di chiusura disposti dal Governo, avrebbe continuato la sua attività economica.

A Floridia, Francofonte, Carlentini, Villasmundo, Melilli, Lentini, Augusta, Avola, Buscemi, Canicattini Bagni e Rosolini, i militari del comando provinciale hanno sorpreso delle persone che si trovavano a passeggio, perlopiù in gruppo, o sedute sulle …









