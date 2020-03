Conte: “Chiudiamo tutte le attività produttive non essenziali”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto nuovamente annunciando ulteriori misure di contrasto al coronavirus. La situazione, dopo i dati di oggi, appare infatti ancora critica ed un’ulteriore stretta si è resa indispensabile. Ecco le sue dichiarazioni: “Sin dall’inizio ho scelto di adottare la linea della trasparenza e non nascondere la realtà sotto ai nostri occhi. È la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra e le immagini rimarranno impresse nei nostri occhi. I tanti decessi non sono semplici numeri: piangiamo persone e le famiglie perdono i loro cari. Le misure adottate sono severe, ne sono consapevole ma dobbiamo resistere perché solo in questo modo tuteleremo noi stessi. Tante donne e uomini continuano a lavorare e compiono ogni giorno un atto di amore nei confronti dell’Italia. Oggi facciamo un altro passo. Chiudiamo nell& …









Leggi la notizia completa