+++ ASP Trapani: 32 casi confermati al 22 marzo – MAPPA

L’ASP di Trapani in una nota inviata alla stampa informa la cittadinanza sui casi di Coronavirus aggiornati a domenica 22 marzo 2020. In totale sono stati effettuati 511 tamponi. Risultano positive 32 persone così distribuite: Salemi 8/Alcamo 7/Trapani 5/ Marsala 5/ Mazara del vallo 2/ Valderice 2/ Paceco 2/ Castelvetrano 1. (il valore di Castelvetrano si riferisce al medico in servizio presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele II”). Delle persone contagiate da Covid-19, risultano ricoverati 13 pazienti di cui 10 a Trapani e 3 a Marsala.

Questo invece il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12:00 di oggi (domenica 22 marzo): i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Di questi sono risultati positivi 630 (140 più di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596 persone (+138 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di …









