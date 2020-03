Allarme contagi in Sicilia orientale: c’è il piano di contenimento – il Giornale

Allarme contagi in Sicilia orientale: c’è il piano di contenimento il GiornaleCoronavirus, l’Esercito schiera in Sicilia 250 uomini. Doppi controlli a Messina La RepubblicaSicilia, 596 casi positivi coronavirus Agenzia ANSACovid-19 in Sicilia: il numero dei contagi aggiornato al 22 marzo Liveunict | Magazine sull’Università di CataniaCoronavirus in Sicilia, nuovo previsto balzo dei contagi con 596 attualmente positivi, 138 più di ieri, 55 in terapia intensiva ma 26 guariti e 8 deceduti BlogSicilia.itVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa