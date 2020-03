Alcamo. Apre lo svincolo autostradale. Slitta il pagamento dei tributi locali

L’ANAS, a causa dello stop nazionale dei lavori dell’edilizia in genere, ha rimosso i blocchi che impedivano l’utilizzo della bretella per accedere allo svincolo di Alcamo est.

Lo svincolo è fruibile in accesso in entrambe le direzioni (TP e PA).

In uscita è aperto solo per chi proviene da Palermo.

Chi proviene da Trapani potrà utilizzare lo svincolo di Alcamo ovest o Castellammare del Golfo.

Intanto l’Amministrazione Comunale di Alcamo ha approvato un’importante delibera riguardante “le prime misure urgenti per il differimento dei termini di pagamento di tributi, tasse e canoni comunali, per la sospensione di alcuni obblighi e la proroga di efficacia di autorizzazioni comunali”.

Il provvedimento nasce, la prima Giunta in Video Conferenza, per far fronte al mutato quadro socio economico locale che si è determinato per effetto dell’applicazione, anche sul territorio comunale, delle misure delle Autorità …









