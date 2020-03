VIDEO- Alfano dice basta alle polemiche, parla di controlli e sanzioni di attività commerciali e tanto altro

Nel nuovo video messaggio il Sindaco dice che è il tempo per dimostrare che siamo una grande Comunità. Ringrazia tutti gli operatori sanitari. Parla delle Attività commerciali che saranno tutte chiuse la domenica eccezion fatta per farmacie ed edicole. Nei giorni feriali attività non alimentari chiusura ore 14,00. E rivela che sono stati fatti controlli, sono state comminate multe e sono partite anche denunce





