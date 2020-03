Sicilia, Fials 118: “Stanno finendo mascherine e camici”

“Serve chiarezza sulle misure di sicurezza che devono rispettare gli equipaggi del 118. Il ministero dice che vanno indossati camici impermeabili e mascherine filtranti, mentre la Regione sembra aver abbassato l’alert scrivendo che per i casi sospetti bastano camice verde e mascherina chirurgica”. Lo affermano Sebastiano Motta e Carmelo Salamone della Fials 118 Sicilia.

“Molte ambulanze – dicono – stanno finendo le scorte dei dispositivi di sicurezza utilizzati nel caso esclusivo di caso di coronavirus cioè quando ci sono più sintomi, e quando ci sono forti sospetti. In questi casi intervengono indossando la tuta bianca e la maschera idonea. Questi dispositivi iniziano a scarseggiare e sappiamo di intervento svolti senza questi importanti presidi. L’assessorato dal canto suo ha abbassato in un certo senso l’indice di pericolosità dicendo se c’è solo un caso sospetto possiamo indossare il …









Leggi la notizia completa