Salemi. Torna a parlare dell’emergenza Covid –19 il sindaco Domenico Venuti

Intervistato anche dal Tg 3 regionale, il primo cittadino salemitano ha fatto il punto della situazione, definendola “molto seria”.

Al momento risultano positive cinque persone di cui tre ricoverate e due in isolamento domiciliare, insieme alle proprie famiglie. Sono più di 60 invece le persone poste in quarantena, che aspettano l’esito del tampone.

Come racconta Venuti, la maggior parte delle persone positive e che si trovano attualmente in quarantena, sono da ricondurre al paziente che è stato ricoverato martedì, che ha partecipato alla tanto chiaccherata “festa di compleanno” svolta a Castellammare del Golfo lo scorso 5 marzo. A questo punto è partita un’indagine epidemiologica da parte dell’Asp e dell’amministrazione che ha fatto emergere un quadro preoccupante, in quanto gran parte delle persone presenti alla festa presentano sintomi riconducibili al corona virus. Dato il livello di diffusione del virus per& …









