Rientrata in Italia Aurora Giacalone, la studentessa marsalese bloccata in Spagna

E’ finalmente rientrata in Italia la studentessa Aurora Giacalone, bloccata in Spagna assieme a tanti studenti impegnati nel progetto Erasmus.

Dopo tanti rinvii e parecchi giorni di incertezza su come e quanto sarebbe potuta rientrare in Italia, finalmente, ieri, ha potuto prendere un volo prima da La Coruna a Madrid, dove non sono state rispettate le regole del metro di distanza e poi la nuova e lunga attesa all’aeroporto della capitale spagnola per imbarcarsi su uno dei tre voli che l’Italia ha messo a disposizone per far rientrare gli studenti dalla Spagna.

All’arrivo a Roma sono stati fatti i controlli e controllata la temperatura. Ora Aurora dovrà stare 15 giorni in isolamento prima di poter tornare a casa dai genitori.









