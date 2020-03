Proteste all’ospedale di Marsala. Intervengono Cgil, Cisl e Uil Trapani

I segretari provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Trapani, Vincenzo Milazzo, Marco Corrao e Giorgio Macaddino, intervengono sulle proteste delle all’ospedale di Marsala.

“Registriamo con attenzione – affermano – la comunicazione pervenuta agli organi di stampa dal gruppo sanitario che è voluto rimanere anonimo e liberandolo da alcune eccessive acredini non possiamo che cogliere la esortazione ad un miglioramento e a una maggiore efficienza che non può non riguardarci stante che la salute riguarda tutti. Certo sarebbe apprezzabile che ognuno uscendo da un risicabile anonimato possa rivolgersi agli organi competenti preposti quali il sindacato o l’ordine dei medici. La prevenzione dei lavoratori che con abnegazione si dedicano alla cura di chi è contagiato deve essere un dovere del sindacato. Proprio in queste durissime settimane siamo stati investiti dai nostri associati, con riservatezza, di alcune criticità o dubbi che subito abbiamo …









Leggi la notizia completa