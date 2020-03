Lettera del medico positivo al COVID-19: «Utilizzate tutte le precauzioni»

La lettera, apparsa qualche minuto fa, sul profilo Facebook del Comune di Custonaci è a firma del medico chirurgo, Tommaso Chirco, positivo al Coronavirus. Si era diffuso oggi, tramite il messaggio del sindaco Giuseppe Morfino, il primo caso in paese da COVID-19. E, quelle riportate qui di seguito, sono le righe scritte dal diretto interessato, indirizzate alla Comunità di Custonaci, mio luogo di lavoro da circa 25 anni e alle comunita di Trapani-Erice, mio luogo di nascita e residenza.

«Il ruolo sociale del mio incarico, quale medico di base, mi induce, dopo alcune ore di frastornata presa di coscienza della ufficiosa (dunque non ancora ufficializzata nei miei confronti), positività al COVID-19, a scrivere qualche parola per fare chiarezza, oltre che placare allarmismi e voci che stano circolando incontrollate.

Non sono stato al Nord. Non ho preso aerei o treni. Ho soltanto vissuto la mia vita e svolto …









