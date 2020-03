Lettera aperta del Dr. Chirco, risultato positivo Covid-19

Pubblichiamo la lettera del dottor Tommaso Chirco, risultato positivo al Coronavirus, che rassicura i cittadini di Custonaci, città dove svolge l’attività professionale, e placa allarmismi e voci incontrollate.

«Il ruolo sociale del mio incarico, quale medico di base, mi induce, dopo alcune ore di frastornata presa di coscienza della ufficiosa (dunque non ancora ufficializzata nei miei confronti), positività al COVID-19, a scrivere qualche parola per fare chiarezza, oltre che placare allarmismi e voci che stano circolando incontrollate.

Non sono stato al Nord. Non ho preso aerei o treni. Ho soltanto vissuto la mia vita e svolto il mio lavoro. Nella emergenza attuale, tra le professioni più esposte al contagio rientra anche la mia e il mio ruolo in prima linea mi ha, evidentemente, esposto al contagio, al pari di chissà quanti altri Operatori Sanitari, alcuni noti, alcuni ignari.

Ai primi sintomi, molto









