Italia, coronavirus: perchè al Nord uno su tre muore in ospedale?

Una persona su tre, vittima del coronavirus, in Lombardia, muore in ospedale.

A un mese dall’inizio dell’epidemia l’Italia conosce il suo venerdì nero e piange in un solo giorno altre 627 vittime da coronavirus. Continuando con il ritmo di questi ultimi giorni raggiungeremo i 10mila morti in una settimana.

Resta da capire perché tutti questi decessi.

«Sono morti con il coronavirus, perché anziani e con altre patologie importanti», dice il professor Roberto Bernabei, direttore della scuola di geriatria all’Università Cattolica di Roma.

C’è anche il rapporto dell’Istituto superiore di sanità a ricordarci per l’ennesima volta che solo l’1,1% dei morti aveva meno di 60 anni, mentre la grande maggioranza soffriva di altre patologie, tre o più nel 48,6% dei casi. Insomma sono morti «con» e non « …









