In casa col mostro. Le violenze domestiche ai tempi del Coronavirus

C’è il decreto Cura Italia, che ha ben dimenticato i consumatori e non ha previsto misure idonee per le partite Iva, tuttavia il dramma più grave è legato al fatto che il governo non ha previsto alcuna misura per la violenza domestica.

In questo periodo di quarantena le donne sono obbligate a restare a casa con i loro aguzzini.

Le mura di casa possono salvare la donna dal Covid-19 ma non certamente dalla violenza fisica e psicologica del proprio marito o compagno.

L’emergenza dentro l’emergenza, i centri antiviolenza hanno sollevato il problema, le donne hanno grande difficoltà ad accedere ai normali strumenti di denuncia.

Il numero di emergenza è sempre attivo, è il 1522, difficilmente però una donna con il proprio marito in casa potrà chiamare per chiedere aiuto.

I centri antiviolenza consigliano di mandare il proprio partner a fare …









