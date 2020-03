Imprenditrice castelvetranese dona gel igienizzante alle forze dell’ordine

Al tempo del Corona Virus, oltre alla grande paura per quello che potrebbe accadere ed alla voglia di rimanere a casa, si registrano anche bei gesti di solidarietà che rafforzano quel senso di comunità, quella voglia di spendersi gli uni per gli altri che dovrebbe caratterizzare ogni città. Nei giorni scorsi Francesca Scaglione , titolare del negozio Goccia che si trova nella via Pastrengo a Castelvetrano ha donato un grande quantitativo di gel igienizzante per le mani e per le superfici a tutte le forze dell’ordine della città, Carabinieri , Polizia di Stato , Polizia Municipale come segno di ringraziamento per quello che stanno facendo per la tutela della nostra sicurezza. Un bel gesto da parte di una giovane imprenditrice che aveva aperto da poche settimane e che ora si trova a vivere una situazione di difficoltà, come tutte le attività …









