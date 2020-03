“Imagine”: la tromba che da Trapani fa cantare le star di Hollywood

La musica supera i confini, unisce le persone, soprattutto in un momento come questo in cui siamo obbligati a restare distanti.

E’ quello che è successo con la bellissima performance di Alberto Anguzza, trombettista di Trapani, che nei giorni scorsi ha suonato sul suo balcone “Imagine” di John Lennon. Il video è arrivato anche ad Hollywood. Ha ispirato Gal Gadot, attrice che ha impersonato Wonder Woman, che ha fatto partire una catena di esibizioni di altre star del cinema.

Un messaggio incredibile ed emozionante in un momento così difficile per tutto il mondo. Partito da una tromba su un balcone di Trapani…









Leggi la notizia completa