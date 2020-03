Il marsalese Francesco Stella nella campagna dell’UNAR contro le discriminazioni razziali

C’è anche il volto dell’attore marsalese Francesco Stella all’interno della Campagna dell’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata “ITALIANI VOLTO DELL’UMANITA’, che ha scelto il simbolo della U di Umanità, di Unione, di Uguaglianza, per la “Settimana d’azione contro il razzismo”, che si celebra dal 16 al 22 marzo. Nell’ambito dell’iniziativa in programma c’erano molte attività che avrebbero visto protagonisti associazioni su tutto il territorio nazionale, con il supporto dell’UNAR, impegnate a realizzare eventi culturali, sportivi, di sensibilizzazione, per coinvolgere migliaia di cittadini.

Il momento che stiamo vivendo, a causa del virus Covid-19, ha impedito la realizzazione di questi eventi, come anche l’avvio dell’Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello Sport, uno strumento pensato per favorire la prevenzione e il contrasto dell& …









