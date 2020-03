I giovani di AC diocesi di Mazara: “Andrà tutto bene” – La nuova Equipe diocesana

Ormai sono parecchi giorni che stiamo vivendo questa emergenza Covid-19 e vorremmo tanto svegliarci domattina e credere che sia stato solamente un incubo così da ritornare alle nostre vite quotidiane, alla nostra solita routine quotidiana ma soprattutto al nostro svago, al divertimento, al poter uscire a mangiare un gelato o ad organizzare una scampagnata di carne arrostita come solo noi siciliani sappiamo fare.

Purtroppo non è così perchè il Corona virus è ancora in mezzo a noi, cammina imperterrito per le nostre strade e gli unici a sconfiggerlo possiamo essere solo noi restando chiusi nelle nostre case e non uscendo per cose insensate solo per fare i furbetti. Ci sono anche coloro come medici, soccorritori, personale dei negozi di prima necessità che farebbero di tutto pur di restare a casa ed invece sono lì in prima linea pronti a fronteggiare il virus ed a mettersi …









