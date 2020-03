Dramma coronavirus, 793 morti nelle ultime 24 ore

La giornata peggiore per il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. I dati drammatici si ieri lasciano spazio a quelli ancor più preoccupanti di oggi. I 943 cittadini guariti in più rispetto a ieri portano il totale a 6072 ma le vittime continuano a crescere. Sono infetti ben 793 le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 4825 persone. Numeri drammatici, che purtroppo continuano inesorabilmente a crescere. Sono 4821 invece i nuovi pazienti positivi, per un totale attuale di 42.681. Nel complesso, ben 53.578 persone coinvolte dall’epidemia.









Leggi la notizia completa