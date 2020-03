Don Antonio tra le corsie dell’ospedale di Trapani

Ogni giorno, don Antonio Peraino, cappellano dell’ospedale di Trapani, dove sono ricoverate poche persone affette da coronavirus, indossa la mascherina, la cuffietta e il copricamice per tutelare i pazienti e se stesso.

Con sé porta la prossimità, la vicinanza spirituale per far sì che al tempo del coronavirus l’ammalato, attraverso la sua presenza, avverta anche quella della propria famiglia “perché in questo momento nel presidio ospedaliero non è consentito ai parenti di entrare nei reparti e nelle camere degli ammalati”, anche quelli non affetti dal Covid 19. “Talvolta gli ammalati, per evitare possibili contagi, si trovano da soli in una stanza, l’altro giorno – racconta don Peraino – passavo per i corridoi di ortopedia e una signora ricoverata mi ha chiesto il favore di attaccare il cavetto del telefonino alla spina per ricaricare il cellulare perché …









