Distantimauniti, la consigliera Luana Alagna partecipa alla campagna dell’Anci

Insieme ce la faremo. La consigliera comunale Luana Alagna ha partecipato insieme ad altri giovani amministratori di tutta Italia alla campagna #distantimauniti lanciata nelle scorse ore dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) tramite ForsAM, il corso annuale di formazione specialistica in amministrazione municipale.

Un messaggio di speranza rivolto alle proprie comunità e al Paese per sensibilizzare la cittadinanza a restare a casa ed evitare la diffusione del contagio in questi giorni di emergenza coronavirus.

In questi giorni surreali abbiamo riscoperto il nostro tempo – scrive la consigliera – una nuova quotidianità e ci sentiamo tutti un po’ smarriti. Abbiamo soprattutto compreso il valore prezioso della libertà, quella di una semplice passeggiata e di una stretta di mano. Il valore delle relazioni umane, dei discorsi che producono legami e non di quelli che li spezzano.

Nulla è un dato scontato e nulla …









