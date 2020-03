Demolizioni a Triscina ancora troppe domande senza risposta! L’associazione Sabbia d’oro scrive al sindaco

L’Associazione Triscina Sabbia D’Oro ha scritto al sindaco Enzo Alfano per sapere cosa è cambiato dopo il consiglio comunale del 12 febbraio 2020 o meglio ancora dopo l’incontro (da lei richiesto) con gli associati svoltosi nel pomeriggio del giorno successivo presso i locali dell’ex chiesa di Sant’Agostino siti nella via Garibaldi?

Gli impegni, le assicurazioni e le speranze che aveva dato (da buon padre di famiglia o così ci è sembrato che fosse) alle famiglie presenti alla riunione che fine hanno fatto? Comprendiamo come Ella, forse preso da mille impegni, potrà non prestare attenzione a tutti e a tutto. Ma su taluni aspetti, che nel recente passato sono stati causa di scioglimento dell’Ente per infiltrazioni mafiose, bisognerebbe porre particolare attenzione perché quella legalità tanto sbandierata non venga messa in forse da chi invece ricopre cariche …









