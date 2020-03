Dalle zone rosse, diario dal disastro. La partita che ha contagiato tutti

di Domenico Cacopardo

21 marzo 2020

Nella mia vita – e in quella di molti coetanei siciliani – l’ingresso di questa primavera ricorda quella del ’43, quand’eravamo tutti in attesa dello sbarco alleato e godevamo di speciali attenzioni dei bombardieri americani e inglesi. A Taormina, nell’hotel San Domenico, era installato il generale Albert Kesserling, allora comandante del fronte siciliano. La città subì quindi alcuni devastanti attacchi, da cui Kesserling riuscì a sfuggire in modo rocambolesco: il Genio aeronautico germanico aveva spianato la cima di un colle, proprio sul mare, e ne aveva ricavato una cortissima pista a uso di piccoli aerei da ricognizione, chiamati Cicogna. Ne vidi tanti decollare: rullavano sulla pista in terra battuta e, una volta giunti alla fine, perdevano immediatamente quota, come se dovessero inabissarsi in mare, ma a pochi metri dall’impatto riprendevano quota e andavano. Ecco, quando …









