Purtroppo, anche in provincia di Trapani dobbiamo registrare la prima vittima a causa del coronavirus. Si tratta di un ottantenne di Salemi, le cui condizioni erano apparse subito complicate.

Diverse decine di abitanti di Salemi, come ha ribadito ieri il sindaco Venuti, sono finiti al centro dell’attenzione a causa di una festa di compleanno svoltasi a Castellamare, dove potrebbero essere stati contagiati in parecchi.











