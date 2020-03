Coronavirus. Ai Comuni siciliani sono piaciuti i nuovi divieti di Musumeci

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per le misure maggiormente restrittive previste dall’ordinanza n.6 emanata ieri dal Presidente della Regione, Nello Musumeci. Misure in buona parte proposte dall’ANCI Sicilia sulla base di sollecitazioni provenienti da molti comuni dell’Isola”.

Questo il commento di Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, che aggiunge: “In questa fase estremamente delicata, in cui anche l’esercito sarà impegnato nel controllo delle città per garantire l’osservanza delle nuove norme in vigore, risulta di fondamentale importanza il contributo diretto di ogni cittadino”.

“Il nostro sentito apprezzamento e la nostra gratitudine – conclude Orlando- va anche ai rappresentanti delle forze dell’ordine e a tutto il personale medico e paramedico che presta instancabilmente la propria opera a tutela della salute del cittadino”.









