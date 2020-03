Castelvetrano, azienda dona sanificazione uffici PM

In tempi di coronavirus sono diverse le iniziative di beneficenza in favore di chi opera in prima linea per contenere il contagio del virus. Questa mattina, una ditta di Erice, la “Igiene srl” ha offerto gratuitamente il servizio di sanificazione degli ambienti della Polizia Municipale di Castelvetrano.

“Oggi eravamo a Castelvetrano – ha detto Giuseppe Orlando, amministrazione della ditta – e con piacere abbiamo offerto gratuitamente questo servizio per apportare un beneficio igienico e rendere i locali più salubri vista la situazione di assoluta emergenza che stiamo vivendo in questi giorni”.

