Ai tempi del covid-19 tutti giocano la stessa partita ed è fatta di tanti autogoal

Ai tempi del covid19 tutti giocano la stessa partita ed è fatta di tanti autogoal. “Mascherina? Non ne ho bisogno!”

Nei paesini le notizie rimbombano, ma non tutti le applicano, fanno fatica o vogliono ignorare il problema?Tanti si credono invincibili, o meglio immuni.

Abbiamo sempre letto sui libri di storia dei periodi che hanno segnato la nostra popolazione, la nostra cultura, ma mai qualcosa che ci avesse segnato come persone dirette. Provo ancora ad immaginarmi una peste dell’800 con i social media e allo stesso tempo un covid19 senza quest’ultimi. Cosa sarebbe accaduto di diverso? Quasi diventano parte delle domande esistenziali quelle che ci poniamo ogni giorno da due settimane circa; di certo abbiamo sbagliato, una negligenza da parte di tutta la popolazione mondiale che, nonostante l’esistenza di un mezzo di comunicazione così importante, abbiamo comunque sottovalutato la questione.

