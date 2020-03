A Mazara la solidarietà passa dalle aziende: Essepiauto, Chiraema e Master Costruzioni

In questi momenti di emergenza nella lotta al coronavirus, in provincia di Trapani la solidarietà passa anche dalle aziende.

E’ l’esempio di Essepiauto, unica Concessionaria e unica Officina Autorizzata dei Marchi Volkswagen, Audi, Renault e Dacia per la provincia di Trapani, che in questo periodo così grave ha deciso di dare il proprio supporto agli enti che sono in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus.

L’azienda, fortemente radicata nel territorio e molto attiva nel sociale, ha per prima dato il proprio esempio ed effettuato un acclarato appello sia agli imprenditori che ai privati: in stretta collaborazione con l’amministrazione locale, ha versato un importante contributo al Comune di Mazara del Vallo che è servito per l’acquisto di due ventilatori polmonari e altre attrezzature sanitarie da donare all’Ospedale Abele Ajello e all’ASP di Trapani.

