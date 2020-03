Unità di crisi covid 19 per il Belice. Lo chiedono Orgoglio castelvetranese e l’osservatorio delle associazioni

L’aumento dei casi positivi a Salemi e in tutto il Belìce, cominciano a destare forti preoccupazioni anche perchè i numeri sono purtroppo destinati ad aumentare. per tale motivo il gruppo Orgoglio Castelvetranese, da sempre in prima linea per la difesa dell’ospedale Vittorio Emanuele, e l’osservatorio delle associazioni del Belice hanno deciso di scrivere al sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano per sollecitare l’allestimento di una vera e propria unità di crisi. Ecco il testo della lettera:

Caro Sindaco,

Solo alcuni casi di contagio Covid 19 e di ricoveri temporanei nel nostro ospedale del Belice, hanno mandato in confusione organizzativa i nostri reparti.

La direzione sanitaria è affidata al responsabile che dirige telefonicamente da Mazara e nessuno dei medici manifesta l’esigenza di un tavolo comune di coordinamento.

È come se non ci fosse un& …









