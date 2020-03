Un cane è stato investito da un treno.

Un pitbull, investito da un treno a Trapani, è stato soccorso dal volontario della Lega per la difesa del cane Balduccio Ferlito e accompagnato in un ambulatorio veterinario per essere sottoposto alle cure del caso.

L’incidente si è verificato, questo pomeriggio, al passaggio a livello di via Marsala.









Leggi la notizia completa