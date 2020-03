Trapani, i Misteri e le polemiche: “la decisione andava presa prima”

Come era prevedibile, considerata l’emergenza Corona Virus, la processione dei Misteri di Trapani 2020, non si svolgerà. Se ne parlava sui social già da qualche settimana, ma l’ufficialità è arrivata soltanto adesso tramite un comunicato congiunto della Diocesi di Trapani, Il Comune e l’Unione Maestranze.

Non accadeva da 80 anni: nel 1940 la processione fu sospesa per sei edizioni a causa del secondo conflitto mondiale, per poi tornare a svolgersi nel 1946.

E’ un duro colpo per i trapanesi non poter assistere alla nostra secolare processione, un boccone amaro che bisogna digerire senza se e senza ma, poiché l’emergenza Corona Virus sta colpendo in maniera dirompente ed esponenziale tutto il mondo, e la processione dei Sacri Gruppi sicuramente non rappresenta una priorità. L’emergenza Corona Virus ci ha fatto capire che anche le certezze possono crollare e a …









