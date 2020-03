Trapani, accoltella coetaneo: arrestato dai Carabinieri

In data 18 marzo 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto, con l’accusa di lesioni personali aggravate, GRAMMATICO Salvatore, trapanese, cl.2002, gravato da precedenti di polizia. L’arrestato, nel corso di una discussione per futili motivi avvenuta nella pubblica via, ha aggredito un giovane ericino cl.98, colpendolo ripetutamente con una arma da taglio. L’attività di indagine avviata immediatamente dai militari operanti, ha permesso l’identificazione e il rintraccio dell’aggressore, oltre al rinvenimento dell’arma utilizzata durante l’aggressione, un coltello a farfalla della lunghezza totale di 18,5 cm.

In virtù degli inequivocabili indizi di colpevolezza raccolti dai militari dell’Arma, Grammatico Salvatore è stato dichiarato in arresto e, concluse le formalità di rito sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in data odierna, ha convalidato l’ …









Leggi la notizia completa