Sicilia, Lo Curto: “Governo Musumeci attivi subito CIG per i lavoratori privati”

“Il governo Musumeci si attivi immediatamente per recepire l’articolo 22 del decreto legge sull’emergenza Covid-19 che prevede l’intervento della Regione per la concessione della cassa integrazione in deroga.

Il settore privato e le tante aziende che operano in Sicilia sono in ginocchio a causa della pandemia da coronavirus e migliaia di dipendenti rischiano la perdita del lavoro, addirittura il licenziamento. Il governo nazionale ha previsto la cassa integrazione in deroga per i dipendenti privati per almeno nove settimane, stoppando anche qualsiasi procedura di licenziamento. E’ opportuno che il governo siciliano si adoperi immediatamente per raccogliere le istanze di cassa integrazione da parte dei datori di lavoro, come prevede il decreto legge in vigore da oggi, per trasmettere il flusso di dati all’Inps che erogherà direttamente ai lavoratori l’importo della cassa integrazione.

Sono stati previsti oltre 3 miliardi di …









