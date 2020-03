Santa Ninfa: No limitazioni ad apertura di supermercati e farmacie, le altre attività chiudono alle 14

SANTA NINFA. Nessuna riduzione dell’orario di apertura di farmacie, supermercati e esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari. Tutti gli altri, invece, dovranno chiudere alle 14. Lo ha disposto, con propria ordinanza, il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto). Il provvedimento sindacale trae origine dall’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione contenente ulteriori misure per limitare l’evolversi dell’epidemia e che delegava ai sindaci la valutazione sull’opportunità di limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Si è quindi imposta una limitazione a tutte quelle non essenziali, mentre si è mantenuto l’orario di apertura per farmacie, supermercati e rivenditori di generi alimentari anche per evitare code e assembramenti che finirebbero per vanificare il senso delle misure di contenimento alla propagazione del virus.









