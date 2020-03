San Vito Lo Capo, Peppe Peraino: “Uscire solo per necessità: spesa, farmacia e lavoro”

Peppe Peraino, qual è la situazione a San Vito Lo Capo riguardo all’emergenza coronavirus?

Noi abbiamo effettuato 284 controlli ai cittadini in giro e sono state rispettate le motivazioni per le quali erano fuori e 97 alle attività commerciali ed è andato tutto bene. Mi appello anche io comunque ai cittadini e dico di uscire solo per necessità, andare a fare la spesa, ma non ogni giorno, andare in farmacia o al lavoro.

San Vito Lo Capo è un po’ un’isola, per la sua posizione geografica, è facile per certi versi chiudere la città e favorire l’isolamento.

Sì, grazie al comando dei vigili urbani e ai carabinieri in questi giorni ci alterniamo all’ingresso del nostro comune per controllare coloro i quali arrivano. Abbiamo attualmente 32 persone in quarantena fiduciaria perché sono rientrate dal nord in quanto residenti a …









