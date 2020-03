Rocambolesco incidente a Marsala. Auto si ribalta, nessun ferito

Rocambolesco incidente questo pomeriggio a Marsala. Due auto si sono scontrate, una si è ribaltata. Nessun ferito, fortunatamente.

E’ accaduto poco prima delle 18, in via Massimo D’Azeglio, angolo via Berta. Proprio nell’incrocio tra le due strade si sono scontrate le due auto. Una Fiat Panda dopo l’urto si è cappottata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della Guardia di Finanza che ha rilevato l’accaduto. Le persone alla guida delle auto hanno anche dovuto fornire le autocertificazioni con le motivazioni per cui si trovavano in giro in quel momento, come disposto dalle restrizioni agli spostamenti per contenere il Coronavirus.









