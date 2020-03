Petrosino, il gruppo consiliare “Adesso il Futuro” propone di donare i compensi all’Asp

Il gruppo di minoranza di Petrosino “Adesso il futuro”, vista la situazione di criticità che si sta abbattendo sulla sanità Siciliana e locale a seguito dei contagi da Covid-19 ed in particolare la mancanza di postazioni di terapia intensiva negli ospedali del Territorio, propone di destinare tutti i compensi e relativi accessori riservati al funzionamento del Consiglio Comunale di Petrosino al fine dell’acquisto di una postazione dotata di un ventilatore polmonare.

“Proponiamo che i compensi di tutti i consiglieri comunale – scrive in una nota il capogruppo Vincenzo D’Alberti – fino ad oggi maturati come da relativi impegni di spesa, vengano messi a disposizione urgentemente al fine di assicurare l’allestimento di una postazione che potrebbe salvare vite umane. Auspichiamo che anche gli altri colleghi consiglieri siano d’accordo con questa proposta. Chiediamo altresì, che ci si attivi tutti nel donare …









