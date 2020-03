Pantelleria, disagi per i malati oncologici a causa della chiusura di Birgi

A causa dell’emergenza coronavirus e con l’aeroporto di Birgi chiuso ai voli sono tanti i disagi che vivono gli abitanti di Pantelleria e in particolare i malati oncologici che per le visite mediche devono necessariamente raggiungere Trapani per recarsi nelle strutture sanitarie del capoluogo.

Ci sarebbe la possibilità di prendere un volo per Palermo con il rischio che non coincidano gli orari e non fare dunque in tempo a raggiungere lo studio medico o l’ospedale trapanese.

L’altra opzione poi è la nave che però diventa un’incognita quando c’è il maltempo e che comporta un pernottamento e poi ripartire il giorno dopo. Insomma disagi su disagi che i cittadini di Pantelleria sono già abituati a vivere e che ora si sono accentuati.









