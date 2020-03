Paceco, Giuseppe Scarcella: “Abbiamo un caso positivo. La situazione è sotto controllo”

Giuseppe Scarcella, sindaco di Paceco, che atmosfera si vive in città con l’emergenza coronavirus?

Abbiamo un solo caso di coronavirus, un signore di 80 anni che è ricoverato ma non in terapia intensiva. La figlia del signore ha alcuni sintomi, le è stato fatto il tampone ma ancora non ha ricevuto l’esito e ha fatto una tac che ha dato esito negativo per quel che riguarda i polmoni. Il caso rimane solamente uno. C’è comunque preoccupazione, il verificarsi di questo caso di positività ha generato ulteriore timore. Ma posso dire che si tratta di un signore che si è trovato all’estero accompagnato dalla figlia e da quando è rientrato è rimasto in quarantena fino a quando non è stato trasferito in ospedale. Anche i figli non vedono il padre da venticinque giorni, perché si sono autoisolati interpretando correttamente il …









Leggi la notizia completa