Nuove restrizioni, Alfano: “Interdette aree a verde pubblico e parchi gioco”

Il Sindaco della Città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, informa la cittadinanza che, dalla giornata di sabato e fino a nuove disposizioni, lo svolgimento del mercato del contadino non può essere autorizzato, giusta, Ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 19/03/2020, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove all’art. 2 co. 2, viene interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi gioco.

Tra le nuove restrizioni previste della nuova ordinanza regionale previste disposizioni che riguardano la “pulizia” di strade e uffici pubblici, gli esercizi commerciali, le rivendite di tabacchi, il trasporto urbano, le attività sportive, le uscite da casa per gli acquisti.

Segue la lista di tutte le novità:

Misure igienico-sanitarie

Viene sancito l’obbligo, da parte dei Comuni, di provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, …









