Medici e infermieri: l’Esercito assume senza concorso.

Si tratta di una procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 7 del D. Legge n.18 del 17 marzo 2020, per l’arruolamento per chiamata diretta (con una ferma eccezionale della durata di un anno) di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2020. I cittadini italiani interessati non dovranno aver superato il 45° anno di età; dovranno possedere una laurea magistrale in medicina e chirurgia e relativa abilitazione all’esercizio della professione per i medici e una laurea in scienze infermieristiche con la relativa abilitazione professionale per gli infermieri; non essere permanentemente non idonei al servizio militare; non essere stati precedentemente dimessi d’autorità dalle Forze Armate; non essere stati condannati per delitti non colposi, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. La procedura pensata dalle autorità & …









