Mazara, oggi prosegue la sanificazione nelle zone Bocca Arena e Santa Maria

A Mazara prosegue la sanificazione del territorio comunale. Oggi dalle 15 gli interventi di sanificazione e disinfezione nelle ampie e popolose zone Bocca Arena e contrada Santa Maria.

I cittadini devono rimanere in casa ed in particolare i residenti delle zone interessate agli interventi di sanificazione ad osservare le seguenti precauzioni: tenere porte e finestre chiuse, non lasciare panni stesi all’esterno delle abitazioni, mettere al riparo gli animali e non uscire dalla propria abitazione.

Si tratta di misure precauzionali, come più volte ricordato, anche se il prodotto sanificante e disinfettante utilizzato non è nocivo per persone, animali e piante, né corrosivo.









